元朗青年宿舍今招租　至西鐵站需步行15分鐘　機構稱是運動途徑

青年宿舍計劃早於2011至12年度提出，位於元朗的保良局李兆基青年綠洲今日(13日)進行招租啟動禮，加上於2020年落成的大埔項目，至今亦只有兩處青年宿舍啟用。民政及青年事務局局長麥美娟稱，政府未來將「多管齊下」推展青年宿舍計劃，而元朗選址被質疑偏僻方面，麥指運輸署將增強當區交通服務。保良局主席陳正欣表示，宿舍入伙後，巴士班次將加密，而選址與西鐵站步行時間約15分鐘，稱是「好好嘅運動途徑」。

麥美娟稱政府將加快及多管齊下增加青年宿舍供應，除改建旅館外，亦會在拍賣土地時要求發展商提供一定數目單位供青年居住；而通關後酒店需求或會增加，麥稱「社會有好多有心人士」，目前仍有幾間酒店經營者表示願意參加計劃。交通方面，保良局主席陳正欣表示元朗交通正在發展，且希望宿舍位置並非繁忙地段，而選址步行去地鐵站約15分鐘，是「好好嘅運動途徑」。他指，運輸署承諾入伙後巴士班次會加密，亦會增加特別路線。

保良局李兆基青年綠洲項目共提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租最多5年。青年綠洲共有816間單人房及432間雙人房，租金範圍為2,950至4,200港元，按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。預計於4月起面見申請者，如申請者符合資格便可選擇入住之單位，預計首批佳客可於5月開始人伙。截至12點半，約有百多人開始申請，機構表示首批將可先容納500人入住。