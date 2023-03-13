商人街頭被劫50萬港元　貨車司機涉當車手被控搶劫

貨車司機被指於2019年底，聯同3名男子打劫1名正運送50萬港元現金的男商人。他於案發後3曰被捕，今天（13日）於高院原訟庭否認搶劫罪受審，先由控方讀出開案陳詞。控方指被告當日駕駛平治房車接載3名劫匪離開案發現場，而被告在警誡下亦稱：「單嘢係曹操搵我攪嘅」並稱接載劫匪離開可獲5萬港元報酬。

現年25歲、任貨車司機的被告張家發，被控於2019年12月30日，在尖沙咀亞士厘道4-4B號，連同莊展鏜、方梓諾及周志豪，搶劫李誌偉50萬港元現金。本身是商人的事主李誌偉供稱，當日他提取了50萬港元現金，並駕車把錢送到尖沙咀亞士厘道漢口中心。當他在案發地點落車時，3名戴口罩男子走向他並圍着他，其中1人拿着牛肉刀並斬向他，他嘗試以手捉住但不成功致手指被割傷，3人搶走載有現金的袋子後向九龍公園徑方向逃去。

據控方開案陳詞指，執法人員於事後第3日在大坑拘捕被告，警誡下他承認是1名花名「曹操」的男子叫他駕駛由曹提供的平治房車，接載該3名劫匪離開，並稱可「搵快錢」，事後可獲5萬港元報酬，但其後曹稱不夠錢故最終未能收到報酬。執法人員事後找到1輛房車，被告認出就是他當日駕駛來接走劫匪的車子。控方指被告雖沒有落手搶劫，但他知悉搶劫事宜，並在車上等候，再駕車到附近接應劫匪，因此亦屬搶劫行動的一部分。

案件編號：HCCC 148/2021