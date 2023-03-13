政Whats噏：劏房起紿租金無影　鄭泳舜要向政府追數

政府喺《施政報告》提出興建簡約公屋，8個選址共建3萬伙，畀住喺劏房等不適切住屋嘅市民快啲上樓，改善生活環境。不過，距離落成仲有一段時間，劏房戶仍處於水深火熱之中，而劏房租管條例已落實逾年，但起始租金尚未訂立，令市民保障不足。議員鄭泳舜近日喺一個網上節目就向政府追數，話係時間交代研究成點？

俗稱劏房租管嘅《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》喺舊年1月生效，旨在加強保障劏房住戶的權益，包括強制業主與租客簽訂書面租賃協議、限制續租加幅及禁止濫收水電費，但就未有制訂起始租金。

鄭泳舜喺節目中同觀塘區議會主席柯創盛(柯仔)表示，對於設立起始租金無異議，而政府收咗咁多份租約登記，有資料喺手，係時間交代研究成點，指新一屆政府都係要追。而柯仔就話唔好畀政府走數，政府都要需適時檢討相關條例。另外，有聲音指有業主多次推搪簽訂書面租約，令到劏房戶受苦。鄭泳舜話政府責無旁貸，要繼續去追，邊個唔肯簽就要透過法律處理，同時要加強宣傳；柯仔亦話要阻止無良業主發財。

喺劏房環境上，鄭泳舜認同油尖旺仲有好多劣質劏房，例如洗手間廚房相連，房間得一張床，而且無窗同有石屎剝落嘅情況，小朋友做功課同食嘢都喺張床到，疫情期間更幾個月無出門，影響小朋友成長。佢話探劏房戶解決唔到問題，而最大嘅需求係上樓。柯仔都認同繁華背後有唔同嘅故事，希望市民改善居住環境快啲上樓。

問題擺在眼前，應該點處理呢？鄭泳舜話告別劏房要有步驟，要善用5萬個簡約公屋同過渡性房屋單位，政府亦要落實告別劏房時間表同路線圖。佢舉例10個劏房單位當中，有2成係劣質單位，包括僭健、廚廁合一同容易發生火警等，所以要先畀呢批劏房戶快啲上樓，「先行告別」劏房，以減低危險，同時政府亦要加強發牌制度規管等。