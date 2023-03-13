公院手術燈倒塌　機電工程業界料因人手不足　促政府設指引

聯合醫院手術室上月發生手術燈從天花塌下意外，有機電工程業界認為事件或與機電行業人手不足，以致有人「偷雞」有關，促請政府為業界提供檢查指引同時設立監管機制，避免將所有責任放在業界身上。

聯合醫院上月18日發生一宗罕見意外，一間手術室的手術燈突然由天花掉落，撞傷一名麻醉助理的肩膊。香港機電業工會聯合會主席張永豪估計事情或與機電工程人手不足問題有關。張解釋指，現時業界人手不足，但工作量卻沒有減少，有業界可能在處理工程檢查問題上「偷雞」，令意外發生，建議政府在處理檢查問題上提供指引。

港九電器工程電業器材職工會理事長駱癸生同樣認為，政府需要為業界提供檢查指引，稱目前業界有為工程自行制定檢查指引，惟沒有官方指引，認為現行做法可能會令所有安全責任落在業界身上，促請當局提供指引，同時設立監管機制監管設備維修工作。

事實上，機電工程界除面對人手不足外，同樣面對斷層問題欠缺有經驗的人員。張永豪坦言斷層問題難以解決，但相信有新人入行「會好啲」，期望政府可以協助改善工人薪金待遇，以及職業安全問題，指不少父母現時都因為安全問題阻止子女入行。駱癸生則相信要吸引新血入行，除處理上述問題外，亦要處理好付款保障工作，指目前業界仍出現「拖糧」情況。