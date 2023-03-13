青年社區建設委員會重組後　委會自薦計劃收1100份申請

今屆政府施政報告指將加強青年參與公共事務，民政事務總署正籌備在全港18區成立「地區青年社區建設委員會」，為特定地區工程或其他項目提供意見；以及將現有的地區青年活動委員會及地區公民教育委員會重組為「地區青年發展及公民教育委員會」，政府文件顯示，現時共收到1,100份申請，兩個委員會預計於今年第二季正式成立。

地區青年社區建設委員會及地區青年發展及公民教育委員會的的部分名額將開放供年齡介乎16至35歲，並有志服務社會的青年，自薦為委員，現時已收到約1,100份申請，評審工作預計於今年第一季完成。兩個委員會預計於今年第二季正式成立。

青年委員自薦計劃方面，於2017年試行、2018年起常規化，並擴展至更多政府諮詢委員會，現時第五期「自薦計劃」的招募工作已經完成，參與計劃的委員會現正進行相關的委任程序；至於第六期「自薦計劃」將於4月份展開，參與計劃的委員會的數目由第四及五期的15個增加至20個，目標為在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目累計至不少於180個。

有關計劃設有績效指標，包括2027年中有不少於180個的諮詢委員會數目；透過「青年委員自薦計劃」直接委任的職位於2027年中不少於360個；不少於70%獲委任者認同計劃有助他們參與公共政策討論；於2023年第一季推出先導計劃，開放民政事務總署轄下兩個地區委員會讓青年人自薦成為委員，並於計劃推出兩年後進行檢討。