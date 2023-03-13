機電行業人手緊張　工會指地盤錯配　工作待遇不佳

早前建造業議會發表人力預測報告，推算熟練及半熟練工人將於4年後將出現相當嚴重的短缺，其中電氣裝配工為人手最短缺的工種之一。就此香港機電業工會聯合會在上月進行調查發現機電行業有足夠工人，人手緊張是因為地盤人手資源錯配或工作待遇不佳所致。

人力預測報告指出，從2027年起熟練及半熟練工人將出現嚴重的短缺，需補充約3.5萬至4萬名工人。該會在上月14至28日期間向逾350名持有效電牌的電工進行問卷調查，發現有兩成受訪者花兩小時或以上的通勤時間前往地盤工作，當中一半工友更出現通勤時間與薪酬待遇不對等的情況。

現時持有電牌的合資格作業人士有約9萬人，該會相信機電業界有足夠工人，又指即使在疫情下行業也沒有受很大影響，疫情期間從部分行業轉職入行的人也有上升趨勢，以機電工程相關課程粗略估算，料每年至少600名新人入行，情況較很多行業好。

該會相信人手不足問題是前期工程延誤所致，因為機電工程多於工程的後期進行，如前期工程有延誤，機電工程很多時便需要趕工，並需要大量人手引起人手緊張，該會直言是因為「人手資源錯配」導致「唔夠人」。

被問及輸入外勞的問題，港九電器工程電業器材職工會理事長駱癸生表示，假設無可避免地需要輸入外勞，希望政府可以限制外勞在偏遠地區工作，如蓮塘香園圍口岸等，保障本地工人就業，讓本地工人可以集中處理市區的工程。