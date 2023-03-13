入境處打擊非法勞工拘8人　包括6巴基斯坦假難民

入境事務處一直致力打擊非法勞工，今年中港通關後擔心有人進入香港當黑工，今日（13日）該處特遣隊在全港各區進行掃蕩黑工行動，於深水埗一餐廳拘捕6男1女黑工(24至50歲)、及1名僱用他們的45歲本地男僱主。該6名男黑工均為巴基斯坦籍，透過酷刑免遣返聲請持「行街紙」留港，另1名女黑工則以外傭身份入境，逾期居留及潛伏香港，他們從事廚房雜工工作。

特遣隊副指揮官李烱超表示，6名巴基斯坦漢雖然提出免遣返聲請，惟其申請於2018至2020年期間被拒絕，即不獲確立。入境處亦向他們發出遣送離境令，他們沒有按離境令離港。根據以往經驗，該些聲請人士未有離境，主要是進行司法覆核或上訴，從中做黑工。他們最早1人於2007年進入香港。

入境處於今年首2個月進行3375次打擊黑工行動，當中70次為與其他部門聯合行動，共拘捕187名黑工。去年全年則有15,759次行動，當中315次為聯合行動，共拘捕1,180名黑工。因涉嫌非法受僱而觸犯《入境條例》（第115章） 第38AA條被捕非華裔人士，今年首2個月有63人，去年全年則有454人。