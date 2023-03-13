將藍隧道通車3個月　運輸署開兩條新過海巴士線　繁忙時間載客

將軍澳藍田隧道通車3個多月。城巴新巴今晚(13日)宣布，獲運輸署批准於下周一(20日)起開辦2條全新「康城快線」690S及694S，行經將藍隧道直達灣仔、中環，以及鰂魚涌、太古。新路線由日出康城直達港島只需約15至20分鐘。另外，690S號線首航當日，城巴將安排全港首輛雙層電能巴士行走該線其營運的首班車，並於當日上午8時05分開出。

690S號線取道將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，連接坑口、日出康城、灣仔、金鐘及中環。該線由坑口(明德邨)開出的班次服務時間為星期一至五平日上午7時50分及8時05分；由中環(交易廣場)開出的班次時間為星期一至五平日下午6時05分及6時25分。全程車費為16港元。

694S號線亦取道將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，連接調景嶺、尚德、將軍澳市中心、日出康城、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣及小西灣。該線由調景嶺站開出的班次服務時間為星期一至五平日上午7時50分及8時10分；由小西灣邨開出的班次時間為星期一至五平日下午5時45分及6時05分。全程車費為15.9港元。