假難民破壞治安　各界促將隔離設施暫改作禁閉營

假難民多年禍港不絕，根據執法部門數字顯示，去年有687名持「持街紙」的非華裔人士犯案被捕，部分更牽涉黑幫活動。截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人在港居住，對本港財政開支構成負擔，港府於2012/13至2021/22的10個年度內，涉及假難民的開支高達85億元。有議員及學者建議，現時有空置的檢疫隔離設施及方艙醫院，可以暫時用之收容假難民，待其他國家收容，長遠則要求中央政府退出《禁止酷刑公約》。

假難民在港賴死唔走，無所事事，部分人違法從事黑工，與本地人「搶飯碗」，有部分人則作奸犯科「搵快錢」，甘願受黑幫招募，黃毒賭無所不沾，更有的充當打手，敗壞本港治安。近年不少本港轟動的案件，都有假難民的身影，例如去年6月的中環撞車斬人兼槍擊案。根據資料，2022年有687名持「持街紙」的非華裔人士犯案被捕，較前年減少242人，佔整體被捕人數2.4%，主要涉及罪行包括店舖盜竊、雜項盜竊及嚴重毒品罪行，另有部分人牽涉黑幫活動而被捕。

在港假難民問題遲遲未解決，另一方面，身在海外的南亞裔人士卻繼續源源不絕湧港，根據資料，2022年提出的免遣返聲請個案有1,238宗，因應世界各地從疫情復常而撤銷旅遊限制，預計2023年有1,800宗新聲請。

隨着社會復常，本港共有8個社區隔離設施及方艙醫院完成歷史任務，部分已有後續安排，例如啟德隔離設施擬改為青年宿舍，竹篙灣社區隔離設施等則暫未有安排，社會有聲音指，倒不如把部分設施暫時改為禁閉營，收納假難民，讓他們在內等待遣送或讓其他國家收容。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同有關建議，指假難民長年對本港治安帶來破壞及財政負擔，可用隔離設施改建為禁閉營，作過渡性安排，情況有如以前的越南難民營一樣。陳又指，由於假難民較越南船民兇悍，一定要聯合多個紀律部隊人員管理禁閉營才可應付，如警察及懲教人員等；而選擇作為禁閉營的位置最好要遠離人煙，否則會對市民安全構成威脅，亦不會浪費市區用地。

議員葛珮帆則表示，現時用作羈留假難民的設施，如屯門青山灣入境事務中心，有不敷應用情況，贊成日後將隔離設施改裝成羈留中心，加建圍牆、紀律部隊人員管理及提升裝備等，專門用作羈押犯案假難民，待他們服刑完畢及核實不屬難民身份後，即時將他們遣返。她解釋，基於人道理由，沒有犯案的聲請者，是不能將他們送入禁閉營，建議執法人員加強巡查，一旦發現假難民犯法，即刻將他們送入羈留中心。而負責假難民司法覆核案件的司法機關，需加快處理，雙管齊下盡快掃走假難民。