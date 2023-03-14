疫情影響收生　航空學院冀吸大灣區學生報讀

本港新冠疫情緩和，航空業正在復甦。香港國際航空學院於上周五舉行「航空營運文憑」和「航空管理專業文憑（兼讀制）」的畢業典禮。香港國際航空學院校長李天柱表示，疫情令學校收生數量下跌約10%，未來會將課程推廣至其他大灣區城市，吸引當地學生來港報讀。

李天柱表示，該學院每年都有約4萬名學員就讀，但疫情對學院影響很大，部分海外學生難以入讀該院校，本地學生都受疫情影響，但慶幸的是學生跌幅不是比想像中大，只下降約10%，未來會吸引更多新生入學。他稱，該學院的「航空營運文憑」會引伸至大灣區，未來首批約有40位學生來港修讀，期望今年年底會有300至400人可修讀有關課程。

李指，很多年青人以為一定要大學畢業才有好工作，但其實社會上仍有許多升學及就業途徑，例如修讀完13個月的「航空營運文憑」後，已獲得資歷架構第3級的水平；讀完15個月的「航空管理專業文憑(兼讀制)」則有第4級水平，等於取得副學位學歷。

機場人流方面，李表示現時本港機場可處理的客流量只是疫情前約50%，原因可能與航空公司需調動飛機和人手有關。他又指，部分機場員工在疫情期間轉行，而他們重新加入航空業時都需接受基本培訓。

修畢「航空管理專業文憑」的李振滔表示，認為修讀該學院航空課程可令自己更易獲得航空相關的就業機會。另一畢業生梁卓森則指，修讀後發現很多後勤工作對維持機場運作十分重要。