機構辦青年創業體驗　中學生一嘗疫下做老闆

受新冠疫情影響，過去幾年本港營商環境蕭條，有機構推出青年創業體驗計劃，鼓勵本港青年自組學生公司，於市集銷售親手設計的產品。有關計劃吸引來千自77間中學近1,700名中學生參與，他們以創業家身份，於上周（11日及12日）一連兩日一嘗做老闆的滋味。

由青年成就香港部（JAHK）主辦的「JA青年創意實驗概念店 」上周在尖沙咀K11 Art Mall舉行，近1,700名14至18歲的中學生，以創業家身份參與全港最大型的青年創意市集。場內有逾過百款由青年創業家一手一腳構思、設計及製造的特色產品，推廣新一代青年關心的社會議題，包括心理健康、平等教育機會、手語共融、愛護動物、少數族裔及香港本土文化等。

主辦機構主席盧永仁表示，過去3年受疫情影響，本港學生鮮少有機會親身參與課外活動，隨疫情漸趨緩和，今次創業體驗活動以實體店形式舉辦，學生有機會親身售賣自家貨品，在設置市集攤位前亦需到商場實地考察，觀察目標客源。他認爲在綫下營商的體驗感，會比在網上銷售更爲濃厚。

奪得「最佳陳列獎」的學生公司Elipsis來自啟新書院，其推出的產品為手語猜謎游戲卡，玩家能透過互動玩樂形式學會基本手語。就讀中六的公司合夥人葉子瀅表示，團隊期望透過製作出「寓教於樂」的產品，與社企合作，通過宣傳教育，為聽障人士和健聽人士建立溝通橋樑，促進社會共融。她透露，在兩日的市集攤位擺賣中，已售出逾60套遊戲卡牌；公司未來亦會將目標顧客受眾，聚焦在學校教育群體中，其中部分的銷售收益將會捐予本地聾啞團體。