事故罰款加利潤回饋　料港鐵本年有2.6億元車費優惠

港鐵事故頻生，去年更發生列車出軌甩門、車卡連接零件鬆脫等嚴重意外。雖然行車意外多多，但港鐵繼續憑地產業務賺大錢，因此事故罰款加上按利潤回饋的金額今年將達2.655億元，按現行機制將用作提供每程3%車費折扣，於今年6月調整票價時回饋乘客，維持至少6個月。

根據服務表現安排，每宗列車服務延誤達31分鐘或以上的事故，若成因與港鐵有關，港鐵需按每宗事故的延誤時間長短提交罰款。港鐵去年共發生8宗列車服務延誤31分鐘以上嚴重事故，故須罰款6,550萬元。翻查資料，港鐵於2021年錄得16宗須罰款事故，罰款額達1,900萬元；2020年有8宗，罰款額達1,500萬元；2019年則發生10宗事故，須罰款8,650萬元，該年罰款額是引入該安排以來最多。

去年11月中，港鐵油麻地站發生列車出軌甩門事故，肇事列車與路軌旁的金屬結構碰撞，首卡車廂的轉向架偏離路軌，並引致兩道車門移位，事故導致荃灣綫部分列車服務暫停大半日。同年12月初，將軍澳綫一列列車駛入將軍澳站時，因第六卡車廂的連接器組件鬆脫而緊急煞停，逾千名乘客須沿隧道步至將軍澳站月台疏散。

另外，根據「分享利潤機制」列明，港鐵須按每年基本業務利潤回饋若干金額，該回饋金額將連同事故罰款用作提供車費優惠予乘客。港鐵去年基本業務利潤逾106億元，主要來自物業收益，按機制需回饋兩億元。換言之，6,550萬元罰款加上兩億元回饋，港鐵今年將提供最少2.655億元車費優惠。