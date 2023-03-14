憂港鐵延後加幅滾雪球　議員籲勿無限累積

港鐵自2019年起有延後加幅仍未處理。

港鐵自2019年起累計有3.35%的延後加幅尚未追加，外界擔心最終會令實際票價加幅如「滾雪球」般愈滾愈大。適逢港府及港鐵正檢討票價機制檢討時，有議員建議將延後加幅的處理時限由現時兩年，延長至10年內攤分；甚至建議延後加幅最多只可以累積一次，超過一年未能追加到的須「一筆勾銷」，不可以無限疊加。

翻查資料，「封頂機制」於2013年引入後曾兩度觸發。首次是2019年，當年港鐵票價方程式計算結果為3.6%，但機制觸發後該年實際加幅減至3.3%，有0.3%餘下加幅須延後處理。2020年方程式計算結果為2.55%，但機制觸發後令該年凍價，而該2.55%加幅連同對上一年的0.3%延後加幅，押後至之後處理。

不過，2021年方程式計出港鐵須減價，導致之前的延後加幅未能追加；而去年方程式計算結果為0.5%，由於該數值小於1.5%，港鐵須按機制凍價，該0.5%押後至今年追加，連同之前數年的2.85%延後加幅，今年須追加3.35%。

議員田北辰建議，港鐵票價調整改以通脹率一半為上限，並與盈利掛鈎，若盈利過多則不可加價。至於今年加價後剩下的延後加幅，他建議分10年上調，避免長時間不加價再一次過補回累積升幅，引發市民不滿。「假如『尾數』是3%，分10年每年上調0.3%，相信社會頂得順」。

議員陳恒鑌則指，延後加幅無止境地疊加，當本港經濟反彈好轉時，車費將大幅增加。他建議檢討機制時規定，延後加幅只能累積一年，再早期的延後加幅須一筆勾銷。