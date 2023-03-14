東方日報A1：港鐵恐加費2.8%　小數怕長計　市民好閉翳

本港經濟仍然低迷，各項公共交通工具卻輪流加價，先有天星小輪下月加船費，專營巴士及的士亦申請加價，而港鐵過去3年凍價及減價後，今年恐再加費，結果車船樣樣貴，市民生活閉翳。本報按現行港鐵票價調整機制及最新相關數據，推算今年港鐵票價調整方程式結果為2.3%，並且須疊加自2019年以來一直延後未處理的加幅，相信港鐵今年將再次觸發封頂機制，「加到盡」2.8%，屆時大埔墟過海來往金鐘，成人八達通車費每程料盛惠19.4元，較現時貴5毫，小數怕長計，長遠都是增加負擔。議員擔心社會剛踏入復常，港鐵貿然大幅加價恐令市民失望。

現有港鐵票價調整方程式主要參考兩組數據，包括每年12月綜合消費物價指數，以及同月運輸業名義工資指數。兩個數字各自除半後相加，再減去現時數值設為「0」的生產力因素。另外，港鐵於2017年為方程式額外引入的每年0.6%特別扣減已於本年度屆滿。

根據政府統計處數字，去年12月綜合消費物價指數為2%，而去年12月運輸業名義工資指數則於本月28日才公布，本報將去年9月運輸業名義工資2.6%代入方程式，估算出方程式計算結果為2.3%，由於該數值大於1.5%，故可根據機制啟動加價。此外，港鐵自2019年起分別因為觸發封頂機制及方程式凍價機制，而累積了3.35%延後加幅需於今年調整票價時處理，或令加幅攀升至5.65%，該數字比2012年的兩鐵合併後最高加幅5.4%還要高。

不過，上述的「封頂機制」今年或會第3度被觸發。該機制即是港府及港鐵於2017年檢討票價調整機制時引入的「負擔能力上限」，將每年港鐵加價幅度「鎖死」不得高於對上一年的第4季家庭住戶月入中位數按年變幅，超出「封頂機制」的方程式計算加幅差額則留待之後兩年才追加。根據政府統計處數字，本港去年第4季家庭月入中位數按年變幅是2.8%，換言之港鐵今年「加到盡」只有2.8%，至於未能成功追加的餘下部分延後加幅，須再押後至明年才可處理。

議員陳恒鑌表示，理解港鐵疫情下本地車務營運艱難，過去3年亦無加價。惟他指，本港目前處於復常階段，擔心票價加幅過大勢令市民反感，盼港鐵能體恤市民，並要求港鐵及政府盡早完成機制檢討。有政黨早前調查亦顯示，75%市民反對港鐵今年加價，並建議引入針對港鐵高層的懲罰機制，按列車重大失誤次數而扣減花紅或董事袍金。調查又認為票價調整機制應加入盈利扣減元素，並優化現有票價回贈及整合月票計劃，例如設立「全線通」、「上班/上學月票」、增加港鐵特惠站、「十送一」車費優惠等。

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