旅發局邀市民投選香港我至愛　向旅客推介美食美景地道體驗

香港雖然是個彈丸之地，但蘊藏豐富的旅遊體驗，由街頭小食、茶餐廳美食，到郊外美景，甚至大街小巷的地道驚喜，每樣都為市民旅客帶來不一樣的風情，樂趣無窮，令香港成為全球旅客最熱門的旅行目的地之一！香港旅遊發展局現正一連3周舉行「Hello Hong Kong．我想推介—香港我至愛體驗」投選活動，邀請全港市民選出最強的「地膽推介」，讓旅客品味最地道、最精彩的香港美食及好去處。

香港的飲食文化多元，本地好滋味更散落大街小巷，從咖喱魚蛋、雞蛋仔、煎釀三寶到清甜豆腐花，香港的街頭小食不但選擇多，而且價格相宜，就是在一家小吃店中，也能拼湊出結合三道菜式的豐富一餐，完全是香港獨有而且無法取代的文化！在茶餐廳及麵包店都可品嘗到的蛋撻，就於2014年6月列入香港非物質文化遺產清單，蛋撻皮除分為酥皮及曲奇皮外，蛋漿內亦混入其他材料，變奏出多種口味，如鮮奶撻、薑汁撻及燕窩撻等，帶出不同口感及驚喜。此外，中式燒味亦非常值得推介，叉燒、燒乳豬及燒腩仔等香口惹味，配搭粉麵及飯等，並加上不同醬汁，令人回味無窮。

香港市區與出塵美景只是咫尺之距，要到郊野尋幽探秘毋須舟車勞頓，閒時可以上山下海，盡享郊遊樂。擁有「天空之鏡」的流水響水塘、山徑連綿起伏的龍脊，以及被譽為「東方威尼斯」的大嶼山大澳漁村等自然景點，均是老少咸宜的郊遊勝境，只需輕裝上陣，就可飽覽四季不同的山海美景。

香港生活節奏急速，但只要放慢腳步，就會發現一個又一個迷人又有個性的街區驚喜。在旺角女人街，繁忙的街道上兩旁排檔景色獨有，最能感受到香港不同選擇應有盡有的特色。佐敦廟街夜市除了是美食熱點，更不時有歌手唱粵劇和廣東流行曲，以及相士攤檔，絕對是體驗香港不同年代地道生活文化的好地方。九龍城的牛棚藝術村是香港二級歷史建築，建於1908年，前身是馬頭角牲畜檢疫站，現為出租予藝術工作室的一個場地，充滿藝術氣色。