16個校網小一派首三志願成功率回落　九龍城41校網跌至74%

今年小學統一派位結果將於6月揭盅，根據教育局最新發表的《2022年度小一入學報告書》顯示，全港36個校網中，20個校網獲派首三志願的成功率上升，按年升5個，其餘16個校網成功率則按年回落。有專家分析，變化與近年移民潮有關，本地適齡學童人口下跌，以致家長選校心態趨進取。

成功率下跌的校網中，傳統名校林立的九龍城41校網，去年成功率回落至73.67%，較2021年78.07%，減少4個百分點；而元朗西73校網跌幅最驚人，上年度僅得58.11%，較前年67.34%跌9個百分點。觀塘區2個校網的成功率均告下跌，其中九龍灣、佐敦谷46校網成功率，跌7個百分點；葵青區3個校網的首三志願成功率亦減少，其中65校網成功率跌約6個百分點。

至於成功率較高的校網，最高是坪洲、愉景灣、稔樹灣、大白灣99校網，達92.59%，25人獲派網內首三志願，另2人獲派跨校網學位，較前年的68.18%大增。大嶼山98校網首三志願成功率亦近85%，較前年增約4個百分點。在自行分配學位階段，有189所學校用盡「世襲生」學額，較前年僅有165所回升15%，佔參與自行分配學位小學的42%。