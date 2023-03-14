冰球賽播錯國歌　港隊領隊已錄口供　曾要求核實歌曲遭拒

早前港隊在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲。據了解，當時帶隊的港隊領隊關婉儀已向執法部門錄取口供，關稱出發前已按港協指引，向主辦方提供國歌連結資料，當抵達波斯尼亞後有要求核實歌曲檔案，據指當地冰協職員以繁忙為由未能安排。波斯尼亞冰協職員解釋，因未能從連結下載國歌，故自行在網上搜尋，結果出錯。有關連結是從中央人民政府網頁下載國歌，網頁是中文版，選擇英文版便會跳到其他頁面，不諳中文的人要從連結下載國歌不容易。

據知，關婉儀去年12月已透過電郵通知國際冰球總會副秘書長正確國歌的網站連結，同晚獲對方回覆表示回覆，再由總會活動經理轉寄至波斯尼亞冰球協會等。港隊2月抵達波斯尼亞，關指曾口頭向波斯尼亞冰協職員表示要求核實檔案歌曲是否正確國歌，對方稱「okay」，但及後以繁忙為由未有與關核實。事發後，港協暨奧委會責成香港冰球協會查找出錯原因，及後又發稿稱體育總會可索取工具包或自行下載國歌，惟認為冰球隊領隊沒按指引再次核對國歌。

然而，港協暨奧委會去年11月向體育總會發出指引文件，可使用指引提供的連結，從中央人民政府或政制及內地事務局網頁下載國歌，但有關連結是連接到中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，如果選擇英文版，便會跳到首頁，要加以搜尋才能找到國歌。