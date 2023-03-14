5歲女童從三輪電動車墮下不治　外公認疏忽照顧罪判緩刑

5歲女童去年在長洲從三輪電動車失足墮地不治，駕駛涉事三輪電動車的女童外祖父事後被1項對所看管兒童故意忽略罪，及2項有關交通罪行的傳票。案件今天（14日）在東區裁判法院再訊，被告承認所有控罪，大律師求情稱被告十分疼惜死者，根本無法原諒自己，事後更患上創傷後遺症。裁判官坦言本案毫無疑問是悲劇，被告一時疏忽鑄成大錯，判被告入獄2個月，緩刑18個月，另就傳票控罪罰款共6,000港元，另取消駕駛資格12個月。被告在聞判後雙手掩面而泣。

57歲被告梁日華，在長洲醫院任全職管工。他被控於2022年1月16日，在長洲大貴灣新村16號外，對1名5歲姓黃兒童負有管養、看管或照顧責任的人，而故意忽略她。他另外被控「駕駛/使用未經登記/未獲發牌照的車輛」及「沒有保險而使用車輛」2項傳票控罪。案情顯示，死者是被告外孫女，生前由被告照顧。被告為方便，從淘寶購買零件組裝涉案電動三輪車載雜貨。

案情續指，案發當天上午11時許，被告駕三輪車載着死者及另一孫女運貨，之後他停車自行往搬貨。期間聽到「嘭」一聲，他隨即折返，見死者倒在地上，頭部受傷，送院搶救後不治。調查後揭發被告沒有登記涉案車輛，亦無買相關保險。辯方求情時形容事件極度不幸，被告疼惜死者，事後沒有一刻不怪責自己，已承受最大懲罰。辯方又呈上多封求情信，包括由死者父母、就讀學校校長所寫，他們都無怪責被告，更希望被告振作。裁判官相信，事件已為被告留下深刻烙印，相信他會引以為鑑，重犯機會微，故以緩刑方式處理。

案件編號：ESCC 114/2023、WKS 9417,9418/2022