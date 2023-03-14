外傭違反逗留條件「炒場」圖利　判囚兩個月獲緩刑

一名外籍家庭傭工因轉售租訂的體育設施賺取報酬，違反其逗留條件，昨日(13日)於沙田裁判法院被判監禁兩個月，緩刑24個月。

入境處早前收到市民舉報，指有外傭涉嫌違反逗留條件，將租訂的體育設施轉售他人以獲取報酬。入境處調查人員向相關部門查詢，並根據所提供的資料成功鎖定涉案外傭。調查人員發現該外傭在2021年7月至9月期間，多次以個人名義租訂籃球場及網球場等，但在簽署領場後只作短暫逗留便離開場地，而非實際場地使用者。

調查人員及後拘捕涉案外傭。被捕外傭在警誡下承認為賺取報酬，在明知只可以為合約上訂明的僱主於合約地址進行家務工作的情況下，仍將個人租訂的體育場地轉售他人以換取金錢作回報。被捕外傭因涉嫌違反其逗留條件而被落案起訴。

入境處稱，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許外傭為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他／她有效的逗留條件，即屬違法。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。