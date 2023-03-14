去年謀殺女友罪成　無業漢今再認綁架襲擊前女友候判

無業男子子4年前因毆斃女友，去年被裁定謀殺罪成判囚終身。他在殺人之前，又另涉持刀綁架另一名前女友要求復合，被控綁架、刑事恐嚇、管有攻擊性武器及襲擊致傷等罪。他今天承認控罪，法官將案押後至4月12日判刑。

本案為區域法院案件，但今天安排在荃灣法院審理。51歲被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊1名羅姓女子，因而對其造成身體傷害；同日同地在無合理權限或辯解下管有1把刀；在違反羅的意願下將其非法以武力帶走。被告另承認同日在沙田坳邨偷竊羅1部手提電話；及在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅會使其人身受損害，意圖使她受驚。

案情指被告於2006年認識羅姓女事主，2人翌年誕下兒子，同住於沙田坳邨。2018年2人關係轉差，事主攜子搬到親戚家中。2019年1月28日早上6時許，事主在回家途中，經過控罪提到的慈樂邨現場時，被告突然出現，箍事主頸和扯她頭髮，並拳打腳踢和掌摑事主。被告之後更拿出1把長10厘米的軍刀連刀套，事主見狀立刻逃走。被告在樂誠樓的座頭保安更亭追到事主，強行把她拉上的士，返回沙田坳邨舊居，期間捂住事主嘴巴阻止她呼救。到達後事主捉住閘口欄杆，被告再向她拳打腳踢，有保安見狀向控制室報告事件。之後事主繼續拖行事主，期間事主曾嘗試打手提電話報案，但電話被被告搶走。事主繼續呼救又按鄰居門鐘，鄰居出門從後以雙手箍住被告，事主伺機掙脫，被告則逃去無蹤。

至同年3月9日，被告向事主發訊息，其內容包括「我再見到你一定打死你」、「我一定攞通渠水淋你到毀容為止，到時我就睇你條仔重要唔要你，我一定搞到你生不如死」。3月15日被告再向事主發訊息，提到「我又係啲脾氣出事，大鑊過你嗰單好多，我得返一條死路行……依家開始唔想見到你哋任何一個……我見到邊個斬邊個呀，你都係，一撞到你即死！你一定要陪我死」。2日後被告再發訊息稱「係你唔畀我見個仔，咁你一定要付出好大嘅代價，我一定要斬死你」。被告於3月19日被捕，於警誡下承認於醉酒下綁架事主。他又稱因曾被事主後父派人施襲，所以帶刀傍身。據被告於謀殺案的招認供詞，他承認約在2019年3月14至15日，因其時任女友精神病發大吵大鬧，因他當時被通緝，為免女友驚動鄰居，便拳打腳踢她和把她綁在窗邊，然後逕自睡覺，到睡醒時才發現女友已死。

案件編號：DCCC 100/2022