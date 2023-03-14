男警涉衝撞及掌摑女子　樓上吧職員無到庭作供　案件押4月再訊

1名警員被指於休班期間，在旺角1間樓上酒吧以手襲擊1名女子，被控1項普通襲擊罪。涉案男警今(14日)在九龍城裁判法院否認控罪，事主出庭作供。事主稱當時先見到1名女子責罵被告，被告其後責備事主「有無搞錯，幫人哋都唔幫我」並衝向她施襲，包括撞她嘴角及掌摑她。事主作供後控方原定傳召酒吧男職員作供，但他並無到庭，裁判官決定押後至4月12日再訊。

被告馮漢邦(48歲)於控罪書上報稱任職公務員，他否認1項普通襲擊罪，控罪指被告於2022年8月6日在旺角彌敦道旺角新城23樓Lab Bar襲擊1名魏姓女子。據悉，被告現已被停職。事主稱她認識該酒吧的老闆娘，2022年8月5日晚上8時許，她到酒吧找老闆娘聊天，期間與2名友人一起坐，她叫了1支白蘭地但只喝了1杯。被告則坐在她鄰枱且與她打招呼，2人雖首次見面但曾聊天且拍過1張相片。她見到被告有喝啤酒，被告曾要求她請其喝1杯白蘭地，她有答應被告，但她不知被告有否喝醉。

事主稱凌晨時分，她去洗手間後回來發現1名金髮女子躺在她之前坐的位置下且右眼下有傷痕，她扶起該女子對方卻爆粗責備站她身後的被告，她見到其眼角亦有傷。她叫該女子先離開，並問被告是否需消毒，被告卻責備她不幫自己並衝向她，她推被告，對方卻「哄過來」。她感到右嘴角痛楚，覺得像遭對方牙齒撞到，她推被告胸口，對方卻用右手先後摑她兩邊臉。她指酒吧1名男職員上前並帶她到水吧處，被告友人則拉走被告。事主稱其後她便報案並拍下其傷勢的照片。辯方指事主當時根本喝醉了，且曾情緒激動及曾斷片，被告則從無襲擊她，但事主否認此說法。事主作供後控方原定傳召酒吧男職員作供，但他並無到庭，裁判官決定押後至4月12日再訊。

警員淪為醉酒鬧事、傷人、酒駕等案件疑犯。去年10月，一名休班警員與4名男子在屯門當街爭執，休班警與另外兩名男子事後被控「普通襲擊」罪。同年11月，一名休班警在沙田酒吧內與鄰枱酒客爭執，期間更取出委任證高呼「查牌」，並醉酒鬧事。

案件編號：KCCC 2470/2022