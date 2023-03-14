為子入學2萬港元賄賂校長　新來港婦認罪還押候判

去年6月剛以單程證來港定居的婦人，抵港不足2個月便因行賄惹上官非。她因向1名官立小學校長提供2萬港元，圖為兒子獲取小一學位，結果校方向廉署舉報而揭發事件。涉案婦人事後被控1項向公職人員提供利益罪，案件今天（14日）於東區裁判法院再提訊，被告承認認罪。辯方求情時指被告是對本港法律不認識才犯案，但裁判官指被告有預謀犯案，下令將被告還押至3月28日判刑，期間為她索取背景報告。

45歲被告李君萍，報稱家庭主婦，今天以普通話應訊。辯方今向裁判官表示，希望以社會服務令或緩刑方式處理，惟被裁判官即時拒絕。裁判官表示，理解被告作為家長，為兒子爭取心儀學位的想法，但她不應以非法手段，批評她是為謀私利，令他人利益受損，抹殺靠實力的學生，判刑須具阻嚇性。

案情指，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。被告其後於2022年7月18日到學校，向其校長提供2萬港元現金，意圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。

案件編號：ESCC 153/2023