房協紅磡長者屋首批住戶7月入伙　終生租金120萬元起

面對人口老化，居家安老將是重中之重。香港房屋協會今日(14日)公布，位於紅磡利工街的第3個「長者安居樂」住屋計劃項目「豐頤居」，於周五(17日)起開放現樓示範單位，歡迎計劃申請人及公眾人士參觀。房協表示，項目為單一輪候冊，亦無截止日期，至今已收到約500個申請，近200個已審核，料首批住戶最快今年7至8月入伙。

房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，豐頤居只租不賣，樓高29層，當中24層為住宅單位，3至5樓則是安老院舍，基座則設有醫療及復康中心。住宅合共提供312個單位，分別為144個開放式及168個一房單位，實用面積介乎235至403平方呎，每層有13個單位。

他續指，60歲或以上持有身份證或已在港居住滿7年便可申請，成功申請人士需一筆過繳付120萬至265萬港元的租住權費，以及每月繳交2,000至3,000多港元的綜合服務費，便可以住到終老，而早報名更可享有6%的租費減免和6個月的綜合費用豁免優惠。他解釋，計劃以一筆過付款，目的是讓長者可以放下「心頭大石」，再不用擔心租金問題。至於長者欲申請退租，可退還租住權費將以居住年期計算，1年為70%、5年53%、10年31%、14年或以上10%，如不足1年則當1年計，已逾周年當第2年計。

房協總經理(長者服務)吳家雯表示，豐頤居設有專業團隊，包括數十名社工、護士等，定期向住戶提供24小時緊急服務；而入住前亦會為長者進行一系列身心健康評估檢查。設施更加入多項貼心的長者友善友善及安全元素，如設有智能樂齡緊急支援系統，住戶只要按動配有定位功能的隨身裝置，於屋苑範圍內便可得到適時協助。她續說，為保持長者社交活躍，亦會定期舉辦活動，如遊學團，節日慶祝等。