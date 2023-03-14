女子倒斃澳門中區賓館　港男稱接受性服務期間遭侮辱動殺機

女子倒斃澳門中區賓館，列作兇殺案跟進，當地執法人員拘捕一名香港男子，懷疑與案件有關。執法部門今日(14日)指，女子租住該賓館房間以提供按摩、賣淫服務，而被捕男子已承認罪行，稱因接受女死者提供性服務期間，遭出言侮辱，一時衝動以硬物襲擊死者。執法人員認為，疑兇有預謀犯案。

受害人為45歲女子，中國籍人士，澳門居民，於上月中起租用事發單位以提供按摩、賣淫服務。疑兇為45歲男子，中國籍人士，香港居民，報稱無業，於去年3月已入境澳門，一直留連公園及荒廢商場。執法人員指，周日(12日)接報到場後，發現死者伏屍洗手間沐浴區內，頭部大量出血，左邊頭骨有長15厘米開放性傷口，頭骨嚴重碎裂，疑被人多次以硬物襲擊，現場牆壁有多處血濺，且有清理痕跡，相信是第一兇案現場。

經追查發現，疑兇於上周五(10日)晚上9時持手提包進入死者房間，逗留約30分鐘後離開，相信在接受性服務後犯案。行兇後帶走枕頭、死者手機，手上携帶手提包和行李喼，而由於行李喼沒有關好，從閉路電視中可見內有一個枕頭。疑兇其後在澳門多區徘徊，9次出入不同大廈，企圖逃避追查及匿藏證物，最後執法人員在三盞燈一棟大廈雜物堆找回涉事枕頭，唯死者手機及兇器仍未尋獲。人員於前日(12日)晚上9時在新口岸活動中心將他拘捕，有理由相信疑兇並非所稱的一時衝動，將繼續調查作案動機及事實，並控告他一項加重殺人罪及盜竊罪，初步調查顯示，疑兇精神報告正常，無案底。