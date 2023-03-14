本港引入新技術治療心房顫動　手術時間減半

根據衞生防護中心資料顯示，本港有百分之一人患心房顫動，常見特徵是心律不正，患者一般出現不規則、極快的心律。香港亞洲心臟中心今日(14日)指出，以新的「脈衝場消融術」治療心房顫動，相比其他消融術較容易操作，亦令手術時間減半。有患者表示，完成有關手術可減少中風可能性。

心臟科專科醫生林逸賢表示，雖然心房顫動不會引致時死亡，卻是不少慢性病或致死原因，例如患者中風風險是一般人的5倍等。他又指，年齡增長是此病的主因，而每增長10歲，患上心房顫動的風險便會增加1倍，所以較多長者患上此病。患者可能出現心悸、疲累、氣促等病徵，嚴重時可能說話不清，視力模糊和四肢乏力。

成因方面，林指出，雖然男性患病風險較女性高出50%，而肥胖、吸煙飲酒等是心房顫動的成因，但年齡增長仍是主因。手術模式方面，他指，雖然「消融術」可治病情較重者，但就暗藏風險。他解釋，因為初期病人會使用藥物治療，但有效率只有約3成至6成半，而且復發率可達約77%。他又指，醫生或建議藥物無效的病人盡早做心臟導管消融術，例如導管射頻消融術或冷凍球囊消融術；但不論傳統射頻消融術或冷凍球囊，均有機會在手術時傷到其他組織，引致血栓及中風等風險。

心臟科專科馮永康醫生則表示，新治療技術「脈衝場消融術」脈衝場消融術會向目標組織，釋放一系列持續數微秒高振幅電脈衝；強脈衝電場會令細胞膜上出現不可修復的電穿孔，細胞內物因而慢慢流出，令細胞凋亡。馮又指，該技術獲歐盟CE認可，代表在安全、設計、生產及監督上均達標。另外，新手術的手術時間比其他消融術短，而且脈衝場消融術相比其他消融術較易操作，令整體手術時間可短約一半。

馮認為，此有助減低患者在手術過程中的痛苦，多出的時間容許醫生可即時再進行左心耳封堵術。「脈衝場」手術在本地數據顯示，只需約1.5小時。嘉諾撒醫院香港亞洲心臟中心表示，該院為全港首間私家醫院引入脈衝場消融術，今年2月有關儀器抵港後，已用作治療11名心房顫動病人，暫時所有患者沒出現併發症或其他特殊狀況，現時亞太區除了香港之外，只有澳洲及新加坡有引入此技術。

患者陳女士今年74歲，今年1月尾感到手部有麻痹感覺，經檢查後發現有問題，而且心跳好亂。她表示，自己生活習慣較喜歡玩運動，以前身體好好，但患上這個疾病後就感到辛苦。她指出，做完手術後，現在行路不會感到氣喘。林逸賢透露，私家醫院做新手術約需13萬港元左右，而做完手術後3個月內亦會給予薄血藥等治療身體。