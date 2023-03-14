護士工會反對非本地護士免試建議　建議交由護管局審核

根據前食衞局早年進行的「醫療人力推算2020」推算，預計本港到2025年最少缺乏964名普通科護士。港府醫療衞生部門日前向立法會提交文件，指增加本地培訓護士學額有其限制，必須開闢非本地人手來源，並提出建議修訂《護士註冊條例》開闢新途徑引入人手。對此，香港護士總工會及香港政府華員護士分會發出聲明，除認同政府部分修訂建議外，亦提出了意見。

其中，兩間工會均對當局建議的豁免所有執業考試有保留。現時政府建議增設特別註冊或登記途徑，引入非本地培訓護士在衞生署、醫管局及法例指明的機構執業，只要全職受僱一定年期，並獲僱主確認表現令人滿意及稱職，便可在港免執業試正式註冊或登記。惟工會反對相關建議，並認為考試仍是有效去保證質素及水準的方法，要求保留外並指大部分國家及地方仍保留護士執業試制度，指審核工作應交由香港護士管理局處理。

此外，工會亦望政府及早消楚訂定「有限度註冊/登記」、「特別註冊/登記」和「暫時註冊/登記」等制度的定義及詳情，並預留足夠時間向業界進行廣泛諮詢工作，採取一切方汰以挽留本地護士，減少流失。