日本擬排福島核污水入海　議員質疑政府未禁日本全境海產供港

日本計劃於今年春季至夏季，將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的廢水，經處理後排放出海洋。港府預料來自福島和附近縣分的水產品主要受影響，稱將加強檢測日本進口食品，或會暫停進口福島一帶水產品一段時間，亦會於日本排水後便每日檢測本地魚獲的輻射水平。議員於今日(14日)的立法會食物安全及環境衞生事務委員會上關注檢測、暫停進口食品的範圍，以及食物種類。

議員楊永杰表示，核廢水排放於大海中會隨水流到達其他縣，質疑當局僅預計暫停進口福島一帶水產品未必足夠，要求擴展範圍至整個日本。環境及生態局謝展寰回應指，現預計受污染高風險的海產處於福島一帶，而於較遠的位置，廢水已受到稀釋，要視乎數據才能決定，但強調考慮範圍是包括全日本。

議員陳漢民則問及，福島海產或於當地已加工，製成罐頭、零食產品，質疑當局未有針對加工產品設新措施。食物安全中心食物安全專員黃宏回應指，措施已參考國際標準，又指加工食品於當地已經清洗，入口時亦經食安中心抽驗，稱過去接近12年抽驗的77萬個日本進口食品樣本均符合要求。

環境局指當日本排放核廢水，食安中心便會每工作日公布食品樣本輻射檢測數字，副秘書長(食物)指李炳威表示，正購入檢測輻射的設備及訂立檢測方法，以便檢驗更多放射性元素，預期於4月內完成準備，隨即提早檢測。