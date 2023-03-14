房東濫收劏房水費　認5罪判罰5000港元

居住劏房的基層市民生活艱苦，被房東濫收水電費更是雪上加霜。再有房東因向租客濫收水電費而被判罪成，今日(14日)於粉嶺裁判法院承認5項控罪，違反《水務設施規例》第47條，每罪罰款1,000港元，共被判處罰款5,000港元。

去年8月，水務署收到由差餉物業估價署轉介的個案，指在同年1月下旬至同年6月下旬期間，有人向新界元朗康樂路一劏房租戶5次濫收水費，署方經調查及搜集證據後，向違反相關規例的人士提出檢控。根據經修訂規例指出，供水帳戶的註冊用戶，即通常為業主或房東只可向其租戶收回繳交給水務署的水費，若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款1萬港元。

水務署發言人指出，為協助業主在分間單位安裝獨立水錶，已推出計劃並簡化程序，而水務署亦會豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，並豁免提供水錶的費用，每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每4個月首12立方米免費的用水量。發言人亦提醒劏房租戶可直接向水務署提出有關要求，水務署接獲要求後會主動聯絡業主跟進。