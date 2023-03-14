5男女違反隔離或檢疫令　今被判罰款及緩刑

衞生署今日(14日)表示，5名人士因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今於裁判法院被判刑。首兩宗個案分別涉及一名55歲女子及一名43歲男子，他們早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，他們分別於去年7月11日及7月15日離開其檢疫地點。他們被控違反《規例》第22(1)、(4)及(6)條，今日於九龍城裁判法院各被罰款4,000港元。

另外三宗個案分別涉及一名38歲女子、一名49歲男子及一名25歲男子。他們早前確診新冠病毒並獲發隔離令。在隔離期尚未屆滿前，該名38歲女子於去年7月22日離開其隔離地點，而該名49歲男子及該名25歲男子分別於去年8月2日及11月23日離開其隔離地點及移除他們的電子手環。

該名38歲女子被控違反《規例》第23(1)、(3)及(5)條，今日於沙田裁判法院被罰款8,000港元。該名49歲男子被控違反《規例》第23(1)、(4)及(5)條及《規例》第32(1)及(3)條，今日於觀塘裁判法院合共被罰款16,000港元。該名25歲男子被控違反《規例》第23(1)、(3)及(5)條及《規例》第23(1)、(4)及(5)條，今日於東區裁判法院就兩項控罪各被判監禁兩周，緩刑12個月，同期執行。