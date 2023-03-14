國際龍舟賽6月復辦　160支隊伍爭勝冠軍獎金近8萬　下周一起報名

闊別4年的「香港國際龍舟邀請賽」即將於今個夏天回歸！香港旅遊發展局今日(14日)宣布，與中國香港龍舟總會(龍總)合辦的龍舟邀請賽將於今年6月底兩日在維多利亞港舉行，計劃邀請中港台三地、世界各地龍舟隊參賽，港人、旅客屆時可於尖沙咀東海濱至星光大道一帶欣賞連場激烈賽事。

「香港國際龍舟邀請賽」於反修例事件、新冠疫情下停辦4年，疫後復常下終於復辦，比賽將於6月24日至25日於維港上演，合共有17回賽事，包括國際公開錦標賽、國際混合金盃賽、粵港澳大灣區錦標賽、香港錦標賽等，合共接受約40支非本地及120支本地龍舟隊伍報名。

旅發局計劃邀請本地、內地、台灣及海外各地的龍舟勁旅報名參賽，更首設獎金予四大賽事的勝出隊伍，勇奪冠軍的隊伍將可獲1萬美元，折約7.85萬港元；亞軍隊伍亦能得到一半獎金等。非本地隊伍亦毋須繳交報名費；本地參賽隊伍需付4,000港元報名費。有興趣報名的隊伍下周一(20日)起，可前往龍總網站報名。大會稱如報名隊數超過預期數目，除獲邀隊伍外，各項賽事的入圍名單將以抽籤形式決定。