巴士公司掀加價潮　市民斥加價幅度大　復常時期難以接受

九巴、新巴城巴等巴士公司，今日(14日)先後傳出未來欲加價的意向，引起各界關注。有市民今午接受《東網》記者訪問時，認為有關巴士公司申請的加價幅度較大，從其角度覺得難以接受，另有人認為香港目前亦在疫情陰霾下，應等待經濟活動等發展穩定後，才討論巴士加價會較合理。

在巴士站等車的市民曹先生指，如果單是觀察加價數據，覺得今次車費的加幅比較高，自己亦不太能接受，認為對基層市民負擔會較大，建議加幅約3至4%，或5%以內會較能接受。市民蔡先生則認為本港正值疫後復甦時期，現時不加價會比較恰當。他又指，即使加價幅度為2至3%亦不太能接受，對基層市民而言影響會較大。他建議，因應近期剛與內地通關，應在在各方面穩定合適後才決定加價，則會令市民接受程度會較高。

陳先生則表示，巴士公司宣布的加價幅度難以接受，認為加幅約5%左右會較好，畢竟現時本地經濟尚未得以完全恢復，又感到就算只是加不超過百分之十，仍是幾大加幅。李小姐則指，如果加幅9%為牟利用途尚算可以，畢竟公司需要賺錢，但若加幅太大，如由4港元加至7港元則較難接受，可能會由乘坐巴士改為乘坐其他交通工具代替。