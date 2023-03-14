入境處鼓勵網上遞交護照申請　方便快捷

隨着全球疫情漸趨緩和，本港和內地亦已有序通關，市民外遊意欲大增，近日不少市民向入境處申領香港特區護照，惟據了解，不少人因為相片不符要求，以及領證時無帶舊護照，影響申請進度。入境處今(14日)在社交平台鼓勵市民透過互聯網或入境處流動應用程式遞交特區護照申請，方便快捷，亦提醒要注意照片要求等。

入境處表示，為減省護照審核和市民輪候的時間，處方已增撥資源和加派人手應對工作量的驟升，亦呼籲除因護照損毀、遺失或需要更改護照上的個人資料而必須親身到櫃位申請外，鼓勵市民透過互聯網或入境處流動應用程式遞交護照申請。處方又指，留意到不少市民因未能提交符合要求的照片而影響申請進度，提醒市民注意相片要求，包括必須是清晰的彩色近照；背景必須是純白色；眼鏡不可反光或遮擋眼睛；頭髮不可遮擋眼睛或眉毛，亦不可佩戴頭飾及耳機等。

為減省輪候的時間，領證前市民可透過互聯網、入境處流動應用程式或24小時電話預約服務熱線2598 0888辦理預約，未有預約的輪候時間或較長。申請人領證時須出示香港永久性居民身份證及申請時所遞交證明文件的正本供核實。如申請換領護照，申請人必須於領取新護照時出示原有護照；如申請人原先持有的是香港特別行政區簽證身份書，亦必須出示該證件。