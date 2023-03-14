擬增亂拋垃圾及阻街罰款　議員關注執法效率

港府擬就亂拋垃圾、亂貼街招等個人罪行，加重定額罰款金額，罰款由1,500港元倍增至3,000港元；店舖阻街及非法棄置建築廢物則會增加3倍至6,000港元。環境及生態局副局長黃淑嫻今日(14日)於立法會食物安全及環境衞生事務委員會指，逾80%人認同增加罰款金額，超過60%認為政府建議的罰款金額合適。不過多名議員更關注當局執法問題。

議員邵家輝提到，近期店舖阻街、街道衞生的情況有大進步，但定額罰款尚未增加，顯示維持環境衞生的重點在於執法，只要前線人員積極處理違法問題，罰款1,500港元都「肉痛」。議員鄧家彪則指，部分商戶「太惡」，食環署職員坦言如非治安執法部門協助，不敢執法。黃淑嫻回應指，當局將為食環署小販事務隊添置隨身攝錄機，拍攝執法情況，而現時人員均配備數碼相機、無線電通訊裝備，而事務隊有需要可尋求治安執法部門支援。她另指增加定額罰款至6,000港元及多次罰款下，料能增加阻嚇力。

另有議員關注水貨客問題，食環署副署長姚繼卓表示，該署於今年1至3月在北區較多水貨客的黑點，共採取128次執法行動，發出約290張定額罰款通知書，與懷疑水貨客於街上執貨亂拋垃圾，及店舖阻街相關。有議員關注市區的垃圾桶減少，黃淑嫻回應指是配合當局的政策目標，又指清潔人員會清理街道上已有70%滿垃圾桶，當局會再密切留意情況。