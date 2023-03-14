筲箕灣餐廳買外賣　海南雞飯竟藏「寶石」　網民質疑驚喜求婚

本港食肆林立，不少港人會選擇外出用餐，或者買異國菜式回家享用，不過亦要注意食物衞生問題。有網民近日在社交平台分享其買飯經歷，指在筲箕灣某泰國餐廳買外賣海南雞飯，回家用餐之際，卻發現飯內藏有一顆疑似「寶石」的首飾碎石在內，質疑廚師「咁大粒都睇唔到」。

涉事網民昨晚(13日)在Facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事┌發文，指「第一次幫襯買嗰外賣送粒寶石」，並附上兩張實物圖片，見到海南雞飯的飯盒內的所有配菜，除了主菜海南雞外，亦有豬紅及青瓜。而雞油飯內卻有發光物體，細心一看才發現一粒疑是用在首飾裝飾用的假鑽石。

事主回應網民留言時提到，「好彩(第)一眼見到」，否則食落肚後後果不堪設想。不過，有不少網民亦就此借題發揮，「(店員/廚師)係咪暗戀你好耐啦！終於有機會啦」、「求婚？」、「發達啦你」。不過，根據食安中心資訊，如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可向食環署作出投訴。若在進食後感到身體不適，亦應盡快求醫。