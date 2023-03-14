港媽疑替女拍片報學校　掌摑孩子後用粉底遮傷　網民質疑虐待

本港不少家長為讓子女入讀名校，報讀面試班並替孩子拍片簡介、自我介紹等情況。不過，有網上討論區今日(14日)瘋傳數張Whatsapp圖片，當中疑是某群組內的對話內容，可見到有港媽為女兒拍攝報讀學校的影片時，因女兒「唔聽話」、不合作而掌摑女兒。當事人更在對對言中承認打女，及後竟以化妝品「搽粉」的方式，塗抹女兒被打的紅印後再拍片。事件引來網民眾怒，更有人質疑事件性質與虐童無疑，更表示已報案舉報。

貼文的網民表示，該港媽「為咗拍片報學校打x個女，再用粉底遮紅印再拍」，他又指「本身拍片原意是讓學校了解小朋友平日生活」，未料現時「搞到變咗表演咁」，甚至因表現不合心意就要打小朋友。據網傳截圖可見，涉事港媽在對話內容中提到，「(女兒)畀我星咗一巴」、「明玩嘢」、「而家(依家)哭都唔敢，坐喺度」等對話，當中相片上亦可見到港媽曾傳出涉事影片及事主，相信疑是女兒在拍片不合作，港媽因生氣而「動粗」，而女兒亦因此受驚大哭。不過，該港媽事後又表示會再拍片，「而家(依家)搽粉，遮紅印，再拍」，而從影片截圖可見，被打的小朋友的眼角上方疑有多條紅色痕迹，並用紙巾擦拭眼睛。

不少網民見到有關貼文後，均紛紛批評該港媽的行為，更有人直接「起底」涉事港媽的社交平台帳戶，直斥其「打女拍片」的做法離譜，「咁細個都打得落手」、「乜而家(依家)虐兒都咁大聲話畀人知㗎咩」、「「都話生仔要考牌」、「星咗一巴都夠膽同人講」、「呢啲人仲有資格做人阿媽？當個女係工具」。事件曝光後，有網民表示已即時透過網上舉報系統，向有關的執法部門報案。