通關後中學插班申請升6倍　學生英文水準落後須趕進度

新冠疫情下內地不少單程證學生需留在內地上學，隨着香港與內地全面通關，這批學生陸續回港，申請插班入讀中學。聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，通關後1個月，該校收到15份插班申請，較疫前平均每月2至3份急升6倍，他們主要申請插班入讀初中級，至今已取錄6名插班生。有內地來港的學生表示，初時可能英文科較不適應，但逐漸趕上普遍本港學生的英文水平。

麥偉麟又稱，學校重視關愛文化，例如在中一及部分中二班級特設3班主任制，其中1位是輔導老師，亦會安排個別同學照顧插班生，讓他們融入校園生活。英語方面，麥表示會為學生開辦英語支援班，以及功課輔導班，務求讓內地來港的學生短時間適應在港學習。

中一學生馮銳澤的父母都在港，他認為深圳學校的學業壓力較大。他原定3年前來港上堂，但受限於疫情而延遲至今年1月尾左右才抵港。他覺得廣東話是他的學習困難，如果老師講得太快，難以聽得到，課後亦會與同學多些交流。另一位來港近6年的中四生江瑩瑩說，學校有英文補充班，最初不太懂回答文憑試英文科試卷，但經訓練後則有進步。