葵芳閣單位遭爆竊　女住客頭傷伏屍屋內　轉列謀殺案

大批執法部門人員正調查昨晚(14日)葵芳一名女子倒斃單位內的案件，單位內有搜掠痕迹且夾萬被撬開，案件初報爆竊及有人昏迷，人員經深入調查後，於今日(15日)凌晨1時左右將案改列謀殺跟進。

昨晚7時許一名男子報案，指其姓梁(63歲)同居女友，倒臥在葵義路15號葵芳閣第3座一單位。救援人員接報趕至，發現女子頭部受傷流血，經檢查後證實她當場死亡。

執法人員到場調查，發現涉事屋內有被搜掠痕迹，夾萬被撬開，不排除被賊人入屋爆竊，並翻看大廈閉路電視錄影追查線索，以了解事發原因及經過。人員隨即擴大封鎖線調查，大批同僚及搜索犬到場協助蒐證，又登上樓上多層停車場查看，並用電筒照射地下及周圍環境。期間數名相信是死者親屬到場協助了解，此外，住客返回屋苑單位時，需由執法人員登記個人資料及確認身份始獲放行。

據了解，死者與其男友在上址單位同居，昨日中午兩人曾到葵涌廣場飲茶，其後男友前往上班，死者購物後返家。惟當男友昨晚下班返抵上址時，由於無帶鎖匙，拍門又無人應門，遂向鄰居取後備匙開門，赫見死者倒臥單位。消息指，死者頭部遇襲流血，相信是致命原因。