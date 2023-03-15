西九音樂節3.22起舉行　逾70隊本地樂隊發揚「Cantopop」

防疫解禁後本港終可舉辦多項大型盛事，首屆大型本地音樂活動「HKT西九音樂節」即將於本月22日至4月2日舉行。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，早於2020年已有舉辦音樂節的想法，惟受限於疫情未能「大搞」，幸去年下半年傳出解禁風聲，最後成功聯絡本地70多隊樂隊及音樂人參與。他期望透過音樂節將「Cantopop(粵語流行音樂)」發揚光大，未來或可加入海外樂隊，為本地音樂人提供更大舞台，成就國際音樂盛事。

譚兆民表示，2020年開始萌生舉辦本地音樂節的想法，為香港獨立音樂人提供舞台表演，惟當時疫情嚴重，加上西九管理局的財政壓力，難以舉行大型音樂節。直至去年下半年，疫情放緩傳出解禁風聲，又獲贊助商支持，譚笑言「有咗新資金加入我哋諗野可以諗得大啲，同埋野心大啲」，故將最初的獨立音樂節衍生成現時的集流行、獨立、搖滾音樂於一身的大型音樂盛事。

「HKT西九音樂節」一連多日包括免費及收費活動，譚預計整個活動可吸引約3至4萬人次，其中譚兆民「私心推介」的《大盒開箱》活動於自由空間舉行，邀請了多個香港獨立音樂人演出，「香港做獨立音樂好難，因為錢唔多，條路好艱苦」，坦言「多啲市民可以睇到佢哋演出係我最大嘅心願」。此外，音樂節亦會於西九文化區不同場地舉行，包括於M+博物館舉辦《的士高之夜》，將風靡一時之的士高在M+重現，重返廣東歌的黃金時代。