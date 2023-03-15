亞太區24大學參與模擬法庭比賽　澳洲阿德萊德大學奪冠

「第21屆亞太區紅十字國際人道法模擬法庭比賽」上周三(8日)至上周六(11日)在本港舉行，近百名來自各個亞太區著名大學的法律系學界菁英，組成24支隊伍代表其大學參賽，香港大學及香港中文大學亦有派出隊伍參賽。經過連串緊湊的模擬訴訟後，最終由澳洲的阿德萊德大學奪得冠軍，亞軍隊伍為新西蘭的奧克蘭大學。

今次活動是目前亞太區相關題材的最大型聯校比賽，香港紅十字會指，他們作為控方和辯方的律師，就虛構的案件在模擬國際刑事法院進行審訊，出庭答辯。今年比賽案例配合近年國際紅十字與紅新月運動對環保的高度關注，參賽隊伍圍繞與使用化學武器、戰俘地位和強迫敵方國民參加反對其本國的作戰行動等多個備受爭議的人道議題出庭審理。

是次比賽邀請到高等法院上訴法庭法官朱芬齡擔任決賽的首席評判，同時亦有超過60位來自世界各地的政府官員、學術界以及國際組織的專業人士擔任比賽評判，其中也包括來自紅十字國際委員會的法律顧問、亞洲各地和前國際刑事法院的法官，為參賽者帶來一針見血的提問和評語，讓他們能夠就國際人道法帶來的爭議和影響有更深入的理解。