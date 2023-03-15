港鐵加價唔執輸　天星小輪取消長者搭船優惠

天星小輪下月3日起率先加價，每程收費加1至2.3元。

5巴加價申請仍在審批，天星小輪將率先於下月3日起加價，每程收費加1至2.3元不等，且同時取消長者免費搭船優惠。另外，連續3年無加價的港鐵今年亦幾乎肯定加價，本報日前估算港鐵因觸及封頂機制，料今年加幅或高達2.8%，實際加幅將於本月底揭盅。

天星小輪加價申請於今年1月底獲通過，港府當時指天星小輪自2018年起一直蝕錢，累計虧損已超越其總資產，有需要加價以維持服務。其中，尖沙咀往來中環航線，平日成人上層收費由3.2元加至5元，下層則由2.6元加至4元；周末及假期成人上層收費則由4.2元加至6.5元；下層由3.6元加至5.6元。

至於尖沙咀往來灣仔航線，平日成人收費同樣由3.2元加至5元，周末及假期則由4.2元加至6.5元。另外，天星小輪月票新售價為190元，較現時貴30元。

港鐵方面，本報估算今年票價加幅或高達5.65%，當中包含過去累積3.35%延後加幅。不過，由於港鐵票價機制「負擔能力上限」規定，加幅不得於對上一年的第四季家庭住戶月入中位數按年變幅，故估算港鐵今年最多加2.8%，而未能追加的延後加幅將押後至明年再處理。