5巴懶理基層負擔賺到盡　政界轟遠超通脹開大口

多間專營巴士加價不足兩年再申請加價，政界炮轟5巴獅子開大口，建議加幅遠超同期通脹，質疑5巴「賺到盡」，勢加重市民生活負擔，當中以新巴城巴擬劃一加價2元被批最離譜。議員建議專營巴士公司票價加幅應與通脹掛鈎，而港府亦應協助專營巴士公司拓展非票務收益或提供補貼。

議員田北辰指本港過去兩年累計通脹3.5%，各巴士公司提出的加幅高出數倍，認為是難以接受。他指，新巴城巴大部分路線劃一加價2元，平均加幅等同超過20%，當中短途線加幅更超過60%。他指，除了受新冠疫情影響，專營巴士近年被港鐵搶走不少客量，而港府作為港鐵大股東應撥出部分股息收益，補貼其他公營交通工具。他建議當局專營巴士公司引入票價調整機制方程式，加幅與每年通脹掛鈎，有助預測車費加幅。

議員陳恒鑌指，最新建議加幅高於以往申請，最具爭議是新巴城巴擬劃一加價2元，做法偏離現時沿用的票價調整方法，並不可取。他又指，城巴機場線疫情前一直有錢賺，加上現時機場已逐步復甦，現時大幅加價50%同樣不合理。他認為港府應協助巴士公司拓展非票務收益，減少過分倚賴票務收入，平衡業務發展。

議員楊永杰對5巴同時「報復式」申請加價感憤怒，質疑是「賺到盡」，漠視基層市民負擔能力。就「加碼版」公共交通補貼計劃將於今月10月到期，他擔心市民往後要「勒緊褲頭」過活，建議港府將巴士專營權費用，聯同外匯基金部分收益及港鐵股息等資金，設立「公用事業穩定基金」，補貼公共交通營運商。