東方日報A1：百物漲價　荷包捱打　五巴排住隊加

疫下本港經濟元氣大傷，百物卻依舊騰貴，此時5間專營巴士公司齊齊排隊申請加價，加幅更加獅子開大口，九巴、龍運、新大嶼山巴士擬加近10%；今年7月即將合併的城巴新巴則建議大部分巴士線劃一加兩元，而城巴機場巴士線建議加幅更高達50%，市民荷包捱打。疫下仍大賺逾3億的九巴「死撐」加幅合理，料實際每程車費貴不多於0.7元。城巴新巴則辯稱目前票價水平無法抵銷營運成本上漲，加價是必要之舉，以確保其財政可持續發展。

5間專營巴士公司去年已提請加價，運輸及物流局拖至昨日向立法會提供文件。文件指，2010至2019年間專營巴士日均客量達380至400萬人次，惟受疫情影響，2021年客量僅剩350萬人次，去年更跌至310萬人次。連同其他交通工具瓜分客量，加上工資及燃料成本上升等原因，只有九巴於2020及2021兩個財政年度內錄得逾3.7億元盈利，以及城巴（專營權二）於2019至2020財政年度賺590萬元，其餘均錄得虧損。

當局指，最先申請加價的是龍運巴士，去年一月初提出加價為8.5%。龍運對上一次加價是2011年5月15日，當時獲批平均加幅為3.2%。同集團的九巴緊隨於去年6月申請加價9.5%，其獨營路線上次加價於2021年4月，計及隧道費基金的紓緩作用後，整體實際加權平均加幅為5.8%。至於九巴與新巴或城巴（專營權一）聯營的過海路線，對上一次加價12%分兩階段實施，2021年4月先加8.5%，去年一月再加3.2%。

至於嶼巴、城巴新巴則於去年9月申請加價。嶼巴擬加9.8%，與上一次2021年4月加價幅度相同；新巴、城巴專營權（一）即港島及過海巴士線，擬劃一加2元。

城巴專營權（二）即機場與北大嶼山路線，自1997年中營運以來從未加價，最新建議機場服務路線即「A」日間線及「NA」通宵線加價50%；其他日常和通宵服務路線，即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線，則加23%。

九巴發言人指，九巴去年上半年虧蝕1.4億元，2020至2021年疫情期間分別錄得稅後盈利約2.11億元和1.06億元，惟撇除政府發放一次性補貼及加價影響，則錄得嚴重虧損。發言人稱，過去20年九巴及龍運平均每4年和10年才加價一次，而按是次申請加幅，九巴平均每程加價約0.7元，龍運每程加0.9元。就九巴目前「專營巴士豁免隧道費基金」戶口累計約4.5億元，計及紓緩作用後料每程實際加幅將低於0.7元，認為加幅合理，盼港府盡快批准。

城巴新巴表示，過去數年經營環境嚴峻，客量下跌10%，亦預計疫後迎來更多旅客亦難以扭轉情況。就城巴（專營權一）及新巴過去15年加價3次，加幅僅19%，遠未能追上通脹，盼市民理解加價是必要之舉，以確保其財政可持續。現時政府提供乘車津貼下，每程巴士的平均額外開支為1.3元，而城巴新巴亦正研究提供「常客獎勵計劃」。

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