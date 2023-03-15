西九「 M+陪我講」　助青年提升心理抗逆力

身心靈平衡發展，有助青年抵禦來自學習及生活的不同壓力。有見及此，西九文代管理局宣布，旗下文化博物館M+將配合精神健康諮詢委員會的「陪我講Shall We Talk」計劃，推出全新的「 M+陪我講」青年藝術欣賞活動，藉欣賞藝術探討及提升心理健康質素。

M+博物館館長華安雅講解「M+陪我講」計劃內容時提及，現時正舉行的「草間彌生：一九四五年至今」展覽中，不少作品是談及草間彌生面對生死和自身的心理狀況，並從中採討如何從藝術中得到治癒及獲得力量；華安雅稱，參予者可以透過參卡導賞團感受到安全和被尊重，從而可以自由表達感受並談論心理健康；活動內青年亦可透過參予不同主題的表達藝術治療體驗工作坊，以身體體驗、繪畫等不同媒介來了解自身的內心世界。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指出，缺乏對精神健康的認識容易引發誤解、歧視和對歧視的恐懼，令人不願打開心窗，不願尋求協助，期望透過青年參予展覽，可共同推動市民對精神健康的認識和減少社會對有關情況的歧視。「M+陪我講」將會提供10,000張「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票予本地大專院校學生，合資格學生可於本周五(17日)起至5月14日期間每逢星期二至日、M+開放時間內領取門票。免費門票以先到先得形式派發，合資格學生可於博物館G層服務櫃台出示有效全日制學生證換領門票，無須預先登記。