消委會測試30款肉乾零食樣本　13款驗出致癌物

惹味的肉乾、肉鬆和肉紙屬不少港人喜愛的零食，惟食用過量隨時有致癌風險！消委會測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值，結果發現1款牛肉乾樣本檢出的4種多環芳香烴（PAHs），總和超出歐盟上限，以及1款豬肉紙樣本檢出禁用獸藥呋喃唑酮的代謝物。有關專家估計每天食用50克加工肉製品，患上大腸癌的風險會增加18%。肉乾、肉鬆和肉紙經過鹽漬等處理，因此均屬於加工肉製品，有13款更檢出污染物或致癌物。

消委會於去年10月至11月從超級市場、百貨公司等地搜集了共30款樣本，包括10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆 和4款豬肉紙(脆豬肉乾)。樣本每包的售價介乎11.5港元至170港元不等，而每100克的售價則由13.7港元至96.8港元不等，相差逾6倍。測試項目包括食用安全及營養素含量。測試結果顯示，每100克售價最低和最高的樣本，總評均獲4.5分，反映產品的品質與價格沒有必然關係。

是次食用安全測試包括多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs）、獸藥殘餘和防腐劑，其中PAHs 含量的規管國際癌症研究機構把苯並[a]芘（Benzo[a]pyrene）歸類為「令人類患癌」(第 1組)物質，而 另外4種也包括在是次測試內的PA H s 則分別被分類為「可能令人類患癌」(第2A組)和「或可能令人類患癌 」( 第 2 B 組 )物質 。

測試結果顯示，13款樣本檢出PAHs，包括9款豬肉乾樣本及4款牛肉乾樣本，品牌包括美珍香，黑橋牌及759阿信屋等，PAH4含量為每公斤0.6微克至18.2微克。當中，7款豬肉乾樣本以及2款牛肉乾樣本，檢出第一組致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.5微克至1.9微克。「美珍香」盒裝牛肉乾的PAH4和苯並[a]芘含量均為最高，其PAH4的含量超出歐盟上限逾5成，而苯並[a]芘的含量亦非常接近歐盟上限。

另外，有豬肉紙樣本檢出AOZ(呋喃唑酮代謝物)，含量為每公斤0.95微克，不符合《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟的行動參考值。10款樣本檢出亞硝酸離子，含量為每公斤0.44毫克至2.72毫克(以亞硝酸鈉的形式計算，約每公斤0.66至4.08毫克），低於《防腐劑規例》所訂的最高准許含量。消委會已將上述各樣本的資料已交予食安中心跟進。

「美珍香」的分銷商表示，盒裝牛肉乾的檢測結果顯示苯並[a]芘含量低於歐盟上限，而PAH4較歐盟上限每公斤高出6.2微克。該公司指牛肉乾以傳統方式製作肉乾，通過煙燻及燒烤保持傳統風味，並以無菌抽真空包裝方式延長保質期；「黑橋牌」的代理商表示已經安排相關產品回收及下架，台灣廠商已安排重新檢驗，有結果後會再作進一步跟進；「759阿信屋」的製造商指其產品並無在生產過程中添加硝酸鹽，營養標籤內容亦符合香港法例的規定。

就消委會轉介的個案，食物安全中心已全部作出跟進。驗出獸藥殘餘的產品，檢測結果為合格。而驗出PAHs的產品經中心的風險評估後亦顯示其含量對公眾健康影響不大，市民購買預先包裝食物時，應閱讀營養標籤以及配料表，選擇鈉及糖含量較低，以及不含添加糖的產品。