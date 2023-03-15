消委會提醒寵物保險陷阱多　同品種年齡保費差距逾1.2萬元

眾多寵物主人呻獸醫費用較一般醫生貴，近年市場出現了寵物保險產品。消費者委員會調查了市面上23個寵物保險計劃，發現即使寵物品種和年齡相同，保費差距最多可逾12,000港元。另外，近80%計劃的寵物最高投保年齡為8歲，即使可以續保，保障內容和保費亦可能會有所變動。消委會提醒投保人，應理解清楚不同計劃自負額的計算方法，有需要時聯絡保險公司查詢，以免於索償時才發現自己需要承擔的金額比預期多。

消委會於今年1月向7間保險公司查詢或透過產品網頁了解寵物保險計劃的資料，亦就不同年齡和品種的狗隻和貓隻於網上模擬投保。現時本地保險公司一般只接受為貓狗投保。而該會模擬比較涵蓋6種本港較常見的貓狗品種，包括貴婦犬、柴犬、阿拉斯加雪橇犬、英國短毛貓、唐貓（亦稱家貓）和布偶貓，年齡分別為1歲、5歲及8歲，並以保障範圍及保額最多的計劃投保。結果發現，即使為相同歲數和品種的寵物投保，保費可相差由最少3,500港元至最多逾12,000港元。其中8歲的阿拉斯加雪橇犬的保費差異最大，最高保費可達17,352港元，最低則只需4,798港元，相差逾2.6倍；而不同品種的貓隻保費未見有重大分別。

醫療保障範圍亦需注意，消委會旬逾20%計劃（5個）的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，其保費亦相對便宜。另外，大部分計劃賠償寵物住院不少於連續12小時的費用，但亦有計劃只賠償「過夜」住院費用，即留院時間必須橫跨午夜12時。除了醫療保障外，近90%（20個）保險計劃涵蓋第三者責任保障，保障額由最低30萬港元至最高300萬港元不等。另有30%計劃（7個）提供海外保障。

此外，大部分寵物保險與一般個人醫療保險相似，均設有自負額。是次調查中除3個計劃外，其餘計劃的醫療保障均設不同百分比的自負額，由10%至50%不等。當中有一半（10個）計劃是採用固定百分比計算自負額；另有以寵物求診時的實際年齡或寵物投保時的歲數來計算，亦有保障自負額是取決於受保寵物是否在其「網絡醫生」接受治療，透過「網絡醫生」接受治療，的自負額較低。