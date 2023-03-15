消委會測試原子筆抗跌能力高　4款啫喱筆1米高處跌落已斷墨

都市人很多時候執筆忘字，然而對於學生來說，一支性能良好的筆，卻是平日溫書考試的必備工具。消委會測試了40款筆的書寫性能和安全程度，包括18款原子筆及22款啫喱筆，當中發現不同筆的性能相差極大，各有千秋。如原子筆平均書寫長度及抗跌能力較高等。啫喱筆就在積墨和透底試驗中全部通過測試，在耐乙醇浸泡能力評分中亦佔優。在平均千米書寫成本上，有原子筆樣本要花逾220港元才能完成，最便宜的樣本僅4.7港元。

是次測試的筆分別購自文具店、精品店和網店，每支筆售價由2.4港元至86港元不等，首先測試各樣本的書寫長度，試驗參考ISO標準試驗方法，原子筆可書寫總長度普遍較長，平均可以書寫1,052.0米 。而啫喱筆型號的平均可書寫總長度則只有699.2米。而試驗中可書寫總長度最長和最短的型號都是原子筆。18款原子筆型號中，有9款的平均可書寫總長度超過1,000米，當中以「Pentel」e-ball的平均可書寫總長度最長 ，達到2,323.7米 ；最短的為Uni JETSTREAM EDGE，僅375米，按其售價86港元計算，平均千米書寫成本達225.1港元，而最便宜的Pilot BP-S(Fine)僅需4.7港元。至於啫喱筆樣本的平均千米書寫成本較便宜，由5.5港元至63.3港元不等，性價比最高的為Pilot Juice (.5) (LJU-10EF-L) 極細，其售價8港元，獲最高的5星評分，書寫千米只需6.9港元。

另一測試是積墨和透底試驗，有6款原子筆型號模擬書寫的試驗紙張時，發現於書寫頁面有積墨的位置，其紙張背後同見明顯墨漬，相信有關透底情況與樣本在書寫頁面積墨過多有關，未能通過試驗。相反，全部啫喱筆型號則未見有積墨和透底問題，表現令人滿意。

在浸泡測試中，各個試驗型號所得的試驗字條經存放1小時後，分別浸泡於50%乙醇溶液中10分鐘，讓其自然風乾後再評估試驗字條上的線條和文字的清晰度，檢查是否仍然可以閱讀。試驗結果顯示，普遍原子筆型號評分較低，經過浸泡後較常見到出現暈染、顏色變淡，甚至有變色的情況。不過，所有原子筆型號試驗字條上的線條和文字，即使經過乙醇浸 泡仍可以閱讀，通過試驗要求。整體而言，儘管啫喱筆的耐乙醇浸泡表現普遍較理想，但「ZEBRA」SARASAR卻未能通過乙醇浸泡試驗，浸泡後試驗字條上的線條和文字均完全消失。

很多學生都會不慎跌筆，消委會亦測試了各樣本的抗跌效能，試驗於離地面1米位置，將已經打開筆蓋或按出筆嘴的試驗樣本，以筆咀垂直向下讓其自然跌落地面1次，隨後檢查樣本能否劃出10厘米流暢的直線。如果劃出來的直線沒有斷斷續續的問題，便會於離地1.2米再進行跌落和畫線試驗，如此類推，直至最高的跌落高度為距離地面1.8米。結果顯示，半數型號的抗跌效能理想，即使經過從上述不同高度進行跌落試驗後，仍可以於不同試驗階段畫出流暢的線條。整體而言，原子筆型號的抗跌效能普遍較理想，啫喱筆型號的表現則較為參差，有4款型號即使只是從1米跌落，隨後畫出的線條已呈斷斷續續。

「uni」JETSTREAM的代理商表示，當收到消委會試驗報告後，其產品生產商已即時安排實驗室參考消委會所用的ISO試驗標準，以較近期生產該2款型號樣本進行相同的書寫性能試驗。其試驗結果顯示，相關的原子筆試驗樣本並沒有出現積墨和透底情況。該公司認為，存放環境的溫度和濕度，以及產品的生產期都有機會影響其書寫表現。