肉乾肉鬆肉紙高鹽高糖　鉅記豬肉紙食一份達每日鈉量攝取上限

市民日常食用的肉乾、肉鬆及肉紙等加工食物，除了有樣本被驗出含致癌物外，消委會發現全部樣本雖屬高蛋白質食品，但同時屬高糖食物；除了1款豬肉鬆樣本外，餘下29款樣本也屬高鈉。消委會建議市民購買預先包裝食物時，應閱讀營養標籤及配料表，選擇鈉和糖含量較低，以及不含添加糖的產品，保持均衡飲食。

今次測試的30個樣本中，除了1款肉鬆樣本「媽媽的廚房」外，其餘29款樣本均為高鈉食品，每100克樣本檢出的鈉含量由715毫克至1,900毫克。鈉含量最高的樣本為豬肉紙樣本「鉅記手信」，成年人進食1份100克所攝入的鈉(1,900毫克)，已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%，若再加上從日常飲食中攝入的鈉，估計該成年人當日攝入的鈉會超出建議的上限。

至於糖含量方面，每100克樣本檢出的糖由18.3克至47.2克，全部皆達高糖水平。根據食安中心資料，未經醃製的豬和牛肉不含糖，故被檢出的糖應為游離糖。所有樣本中，糖含量最高的為豬肉紙樣本「梭坤敬」，成年人食用1份該樣本(20克)，便會攝入9.4克糖(約1.9粒方糖)，佔世衞建議游離糖的攝取上限約19%。豬肉紙入口香脆，容易吃不停口，如果食用1整包(67克)，便會攝入31.6克(約6.3粒方糖)，已達世衞建議上限約63%。

另外，消委會發現16個樣本的營養素標示值跟檢測結果有差異，不符合《技術指引》的要求。其中「林真香」的包裝標示每50克樣本含4毫克鈉，即每100克應含8毫克鈉，惟檢測的鈉含量為1,640毫克，較其標示值高204倍。另外，該樣本標籤的糖含量為每50克含6克糖(即每100克含12克糖)，而糖的檢出量卻為每100克含38.1克，較標示值高逾2倍。「鉅記手信」的分銷商表示，某些營養素標示值與檢測結果有差距，估計是原料批次差異導致，強調會加強原料的品質檢定和成品化驗頻次，減少標示值之誤差。

就消委會轉介的個案，食安中心已全部作出跟進，2款產品的營養素含量與標示值不符及3款產品的防腐劑含量不符相關規例，已採取適當跟進行動。至於部分產品涉及防腐劑及營養標籤，經食安中心巡查後確認已沒有出售。