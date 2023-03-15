議員轟上屆創新辦「離地」　中央政策組忽略民生

今屆政府提出「特首政策組」，政府擬重組政策組的首長級編制，把上屆政府設立的政策創新與統籌辦事處(創新辦)的8個首長級常額職位，轉為容許委任公務員或政府以外人員出任職位，另設39個非首長級公務員職位，預計每年總開支逾7500萬港元。立法會人事編制小組今（15日）討論有關事宜，有議員政策組需讓市民看到其實際作用，不能像過去創新辦一樣「莫名其妙」、不知「創新喺邊度」，而政策亦「抽離」市民生活；又指政策組需解決香港深層次矛盾，不能離地。

議員盧偉國指過去創新辦首席顧問回應傳媒時像「高級時事評論員」，市民亦對創新辦作用感到「奇怪」，對部門研究的政策感到抽離，質疑「創新喺邊度」，稱政策組不能像過去一樣，而是要讓市民看到實際作用。特首政策組組長黃元山表示會與議員多交流溝通，也會留意不同智庫的研究、開展民意調研。

對於政府收集民意方面，漁農界議員何俊賢批評過去的中央政策組比較封閉，嘲笑他們「高瞻遠足得滯」而忽略民生，建議政策組需要真正解決香港深層次矛盾，稱不能再以土地、房屋、青年搪塞，因這3個議題「3個局就搞掂」，而政策組需要解決香港的利益矛盾，如與農業界受到的填海影響；他續稱，政策組如何確保研究結果被其他局接受，避免「石沈大海」。黃元山回應指會盡量留意多方意見，研究亦有方法論，包括文件紀錄、調研、立法會、議員想法等等。