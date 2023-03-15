狄志遠轟政府頻開位要市民埋單　葉劉質疑公僕零增長是玩遊戲

政府強調公務員零增長，但近期申請開設多個編外職位惹起爭議。立法會人事編制小組委員會今日(15日)討論勞工及福利局要求開設編外職及非公務員職處理招攬人才及扶貧工作，一直持反對開位態度的議員狄志遠指出，以為政府提出的「提速提效」是公務員承擔，但結果卻是由「市民埋單」，又質疑政府多次提出增加編外職位，如何達致公務員職位零增長的目標，議員葉劉淑儀亦指開一高薪職位，削一低薪職位抵銷，開銷相差大，質疑「咁樣玩一個遊戲」。

勞福局提出開設6個編外或有時限的首長級公務員和非公務員職位，以及加設22個非首長級人員協助，以更進取地吸引外來人才，及採取精準扶貧的新策略，總涉及款項每年逾4760萬港元。

狄志遠指教育局、發展局及房屋局等部門相繼以工作增加為由要求增加高級職位，政府雖稱公務員編制職位零增長，但非編制職位大量增長，再加上一系列職員配套，是否符合零增長意義，又指「提速提效」最終由「市民買單」，而社福界早前被削減1%資助，質問勞福局可否和社福界一樣共度時艱。勞福局局長孫玉菡回應指局方已經對增加職位「深思」，但自去年7月重組後，勞福局工作大大加重，遂需申請編外職位。

身兼行政會議召集人的葉劉淑儀亦就狄志遠提出公務員職位零增長，追問政府多次提出增加編外職位，如何達致公務員職位零增長的目標？公務員事務局首席助理秘書長張馮泳萍回應指出，雖然整體政府公務員職位不會會有增長，但不代表每一個部門人數均不增長；葉劉淑儀指若「開一個AO位（政務主任），用OA位（辦公室助理員）抵銷」，兩者薪酬何開銷相差甚大，質疑政府是否增設一個高薪酬職位，以削一個低薪酬職位抵銷，「咁樣玩一個遊戲」。張馮泳萍指零增長非以職級衡量，而是整體維持平衡即可。