過去4年收3宗醫療儀器投訴　當局允研究設口罩快測回收點

疫情下香港曾出現醫療消耗品品質欠佳的問題。議員梁文廣在今日（15日）立法會大會上提出口頭質詢，關注當局過去收到多少宗醫療消耗品的投訴，同時有否就醫療消耗品及快速測試套裝設立監管制度。政府回應指出，過去4年共接獲3宗與新冠肺炎快速測試套裝有關的投訴，又指現時尚未有相應法例規管醫療儀器，惟承諾會設立醫療物資監管制度，適時提交立法建議。

當局指出，由2019年至今共有60種表列快速測試套裝，而衞生署共接獲3宗有關醫療儀器的投訴，分別來自香港、內地和德國。局方又指香港現時未有規管醫療消耗品的法例，但強調如藥劑業等物資會受現行法例規管，而且當局設有醫療事故呈報系統處理相關事故，並收集資料，從而提高對使用者的保障。政府會就醫療系統建立法定規管制度，會適時提交立法建議。

隨着香港逐步復常，醫療消耗品例如口罩和快速測試，開始淡出市民視線，議員楊永杰要求政府成立醫療物資回收點，讓有需要醫療機構可重用醫療消耗品。政府回覆指會研究有關建議，與其他部門商討安排，令過盛的醫療消耗品得到處理。